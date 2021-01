Grigi in trasferta contro un Olbia che in casa ha sempre fatto bene

Alessandria – Anticipo di campionato, sabato, per i Grigi. Alle 12:30, infatti, l’Alessandria Calcio sfiderà l’Olbia nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone A. Un orario “atipico” come rimarcato dal tecnico dei piemontesi, Moreno Longo.

La compagine sarda occupa il 14° posto in classifica ma proprio tra le mura amiche ha costruito gran parte del suo bottino con 13 punti su 22 in totale.

In casa grigia tutti i giocatori saranno a disposizione, a parte Celia, ancora alle prese col Covid mentre il lungodegente Frediani è pronto per rientrare in gruppo. Anche il nuovo arrivo, il difensore Simone Sini, è stato convocato per la trasferta sarda.

Sarà anche l’ultima gara a mercato invernale aperto: dopo Sulijc e Stijepovic, potrebbero lasciare il club di patron Di Masi anche Castellano, che piace al Carpi, e Blondett.