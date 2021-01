In vendita il libro verità sulla “Banda della Uno Bianca” curato dal collega Marco Gregoretti

Milano – “Vuoto a perdere, verità nascoste sulla Banda della Uno Bianca” è il titolo del libro di Eva Mikula in uscita come e-book, anche in versione cartacea. Duecentocinquanta pagine, con foto e documenti, dove la ex di Fabio Savi racconta tutto, pubblico e privato, dei trentatré mesi accanto al capo della banda accusata di aver ucciso ventiquattro persone e di averne ferite centodue. Quattordici capitoli per rivelare retroscena della sua vita da ragazza, delle settimane sotto scorta e delle assoluzioni nei tre gradi di giudizio. E, soprattutto, per raccontare la vera storia della cattura dei criminali, una storia che, evidentemente, brucia a più persone. Il libro non è ancora on line e già si registrano le reazioni di inquirenti e di investigatori dell’epoca. Il Resto del Carlino ha perfino pubblicato una lettera scritta da Fabio Savi dal carcere per attaccare duramente e “delegittimare” Eva Mikula: “Ti piacevano i soldi e i gioielli”, le scrive, dispensando anche suggerimenti “morali”.