L’Olbia attacca, l’Alessandria regge e reagisce portando a casa la vittoria

Olbia (Olbia 1 – Alessandria 2) – È finito con il risultato di 2-1 per l’Alessandria l’anticipo che i Grigi hanno disputato questo pomeriggio in Sardegna contro l’Olbia, sfida valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di calcio di serie C girone A.

Mister Longo inserisce, nella truppa mandrogna, Pisseri in porta; confermati Prestia e capitan Cosenza in difesa con Bellodi al posto di Blondett. A centrocampo la linea è formata da Chiarello, Bruccini e giorno, mentre Mustacchio prende il posto di Mora sulla fascia destra. Sul binario opposto c’è Parodi. Tandem d’attacco formato da Arrighini e da Corazza, preferito a Eusepi.

L’Alessandria prova a sfruttare il vento a favore e parte forte e si rende subito pericolosa con un’azione di Parodi che va al cross da sinistra e Mustacchio che prova l’incornata con palla di poco alta sulla traversa.

Al 4’ rigore per i Grigi per fallo di Udoh, anche ammonito nell’occasione, che atterra Arrighini in area. Dal dischetto si presenta Corazza che spiazza Tornaghi.

Al 12’ raddoppio dell’Alessandria con un gol fortuito di Cosenza che rinvia da metà campo sugli sviluppi di una rimessa laterale per gli avversari, ma la sfera, sospinta dal vento, rimbalza davanti a Tornaghi che si fa sorprendere in maniera clamorosa.

Al quarto d’ora Olbia vicinissimo al gol: Ladinetti colpisce a botta sicura da due passi, Pisseri è strepitoso a salvarsi in angolo.

Al 22’ è ancora Ladinetti a farsi vedere, ma in questo caso è l’ex di turno Bellodi a sventare la minaccia.

Al 24’ i sardi accorciano le distanze: Parodi, ammonito nella circostanza, trattiene Pennington in piena area. Il direttore di gara non ha dubbi ed indica il dischetto. Ad incaricarsi della trasformazione è Ragatzu che non sbaglia.

Al 27’ i locali, galvanizzati dal gol, ci provano con Udoh che si invola sulla destra e calcia forte da posizione defilata con la palla che si spegne sull’esterno della rete.

Al 38’ Pisseri deve superarsi su una punizione battuta dalla trequarti dallo specialista Emerson. Allo scadere della prima frazione l’Alessandria si rivede dalle parti di Tornaghi con Mustacchio, prima, e Parodi, poi, ma la difesa di casa si rifugia in corner.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo.

Al 62’, sponda Olbia, Ragatzu, imbeccato da Giandonato, si libera in area e calcia sul primo palo, Pisseri è prontissimo a respingere di piede.

Tra il 74’ e il 75’ Pisseri si erge nuovamente protagonista prima respingendo su Ladinetti e poi con un prodigioso intervento su un sinistro dalla distanza su Udoh.

L’Alessandria si riaffaccia nell’area avversaria all’80’ con Rubin che pesca molto bene Casarini in area, ma la conclusione del neo entrato è scomposta e la palla finisce sul fondo.

Finale di gara molto intenso con l’Olbia che continua a premere alla ricerca del pareggio ma alla fine è l’Alessandria che festeggia per i tre punti ottenuti.

Olbia (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda, Emerson, Altare, Cadili; Pennington (70′ Cocco), Giandonato, Ladinetti (80′ Belloni); Biancu; Ragatzu, Udoh (79′ Doradiotto). A disp. Van Der Want, Guerrieri, La Rosa, Lella, Pisano, Demarcus, , Marigosu, Occhioni, Secci. All. M. Canzi.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Bellodi, Cosenza, Prestia; Mustacchio, Bruccini (72′ Casarini), Giorno, Chiarello (63′ Di Quinzio), Parodi (63′ Rubin); Corazza (84′ Stanco(, Arrighini (63′ Eusepi). A disp. Crisanto, Crosta, Gazzi, Macchioni, Mora, Di Gennaro, Sini. All. M. Longo.

Arbitro: Caldera di Como

Reti: 5′ Corazza su rig. (A), 12′ Cosenza (A), 25′ Ragatzu su rig. (O)

Ammoniti: Udoh (O), Emerson (O), Cadili (O), Parodi (A), Giandonato (O), Mustacchio (A), Giorno (A), Cosenza (A)

Corner: 4-1

Recuperi: 1+5.

Note: giornata poco nuvolosa, ventilazione apprezzabile, terreno in precarie condizioni.