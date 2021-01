Skeleton: la monferrina Valentina Margaglio quarta a Igls nella Coppa del mondo femminile

Igls (Austria) – Ancora un’ottima prova per Valentina Margaglio. L’atleta monferrina di Pontestura, in forza alle Fiamme Azzurre, si è piazzata al quarto posto, a Igls in Austria, nella Coppa del mondo femminile di skeleton, sfiorando per cinque centesimi il primo podio in assoluto nella gara vinta dalla russa Elena Nikitina (al terzo trionfo dell’anno) in 1’47’’73 davanti all’austriaca Janine Flock per 39 centesimi e all’olandese Kimberley Bos a 64 centesimi.

Soddisfatto il direttore tecnico della Fiamme Azzurre Maurizio Oioli: “Ci eravamo presentati a questa gara con qualche incognita per via delle condizioni fisiche di Valentina, invece è stata bravissima. E quel piccolo errore fra la curva 8 e 9 nella seconda manche l’ha privata di un decimo che avrebbe potuto fare la differenza nell’ordine d’arrivo. Siamo soddisfatti del percorso intrapreso e pronti per il Mondiale che ormai è un passo“. Anche la stessa Margaglio non nasconde l’orgoglio: “Arrivo da due piccoli problemi fisici e quindi sono contentissima anche se mi manca qualche centesimo per salire sul podio – ha confermato Margaglio – riusciremo a togliere quel poco che ci manca, ciò che importa è che sono riuscita a disputare due manches di alto profilo, senza farmi prendere dalla tensione fra una manche e l’altra”.

Diciassettesimo posto, invece, per l’altra italiana, Alessia Crippa, con il tempo di 2’’21.

Ordine d’arrivo skeleton femminile Igls (Aut):

1. Elen Nikitina (Rus) 1’47″73

2. Janine Flock (Aut) +0″39

3. Kimberley Bos (Ola) +0″64

4. Valentina Margaglio (Ita) +0″69

5. Brogan Crowley (Gbr) +0″88

6. Tina Hermann (Ger) +0″96

7. Yulia Kanakina (Rus) +1″06

8. Laura Deas (Gbr) +1″09

9. Sophia Griebel (Ger) +1″39

10. Asleigh Fau Pittaway (Gbr) +1″58