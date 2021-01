Calcio Serie D: Hsl Derthona riceve il Chieri, il Casale a Sanremo

Alessandria – Una gara casalinga ed una trasferta per le compagini calcistiche alessandrine, Hsl Derthona e Casale Fbc, impegnate nel girone A della serie D e reduci dal derby, finito in parità, di mercoledì scorso.

L’Hsl Derthona, al “Coppi”, riceverà la visita del Chieri. I torinesi sono appena un punto sotto i Leoncelli, 22 e 23 punti rispettivamente, dunque per i ragazzi allenati da mister Pellegrini, che dovrà fare a meno del portiere titolare Teti oltre che di Varela e Kanteh, una gara non facile contro un avversario decisamente ostico.

Fuori casa il Casale che sarà impegnato contro uno dei suoi avversari storici, la Sanremese. Nelle file dei Nerostellati non saranno della sfida due centrocampisti titolari, Claudio Poesio e Federico Romeo, quest’ultimo squalificato per raggiunto limite di ammonizioni, mentre Poesio ha accusato nei giorni scorsi un guaio al ginocchio. La Sanremese, dal canto suo, giungerà invece fresca all’appuntamento non solo perché ha riposato in settimana, ma anche perché domenica scorsa il match in programma a Fossano è stato rinviato per neve.

Fischio d’inizio alle 14:30 per il Derthona mentre il Casale giocherà alle 15.