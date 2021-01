Calcio Serie D: pareggi in rimonta per Derthona e Casale

Alessandria – Domenica di pareggi per le compagini di calcio alessandrine impegnate nel campionato di calcio di serie D, girone A, 17° giornata di andata.

L’Hsl Derthona, al “Coppi”, ha terminato con il risultato di 1-1 la sfida contro il Chieri. I torinesi erano passati in vantaggio nel primo tempo con Spera. La squadra di Pellegrini è riuscita ad acciuffare il pari grazie a un rigore trasformato da Draghetti a quattro minuti dalla fine.

Stesso risultato anche per il Casale Football Club, in trasferta contro la Sanremese. I monferrini sono riusciti a recuperare una gara che stavano perdendo, dopo il vantaggio ligure siglato da Gagliardi al quinto minuto del secondo tempo. Dieci minuti dopo Colombi, neoacquisto del Casale arrivato con il mercato invernale, ha trovato la rete del pari.

Con questi pareggi il Derthona sale al nono posto, a pari punti con l’Imperia, mentre il Casale, insieme all’Arconatese, stanzia in quindicesima posizione.