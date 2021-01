Grave incidente in un cantiere del Terzo Valico dove un operaio si è ferito gravemente ad una mano

Arquata Scrivia – I sindacati hanno indetto per domani 1° febbraio uno sciopero di quattro ore per turno al cantiere del Terzo Valico di Radimero in seguito al grave incidente sul lavoro di ieri mattina per cui un operaio dell’impresa Seli Overseas ha rischiato di perdere una mano. Subito ricoverato a Novi, pare che l’arto non sia perso e l’operaio se la caverà. Nel cantiere si sta scavando il tunnel appenninico verso Genova. La notizia è stata diffusa dai sindacati edili Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. In seguito al grave infortunio sul lavoro i sindacati hanno chiesto un incontro con l’impresa e con il consorzio Cociv.