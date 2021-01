Hockey in line: Monleale lotta fino alla fine e strappa un punto in casa del Quanta Milano

Milano (Quanta Milano Hockey 5 – Sportleale Monleale 4) – Punto importante per l’Hockey Monleale, ieri pomeriggio, 15° giornata del campionato di serie A di hockey in line, sul campo del Quanta Milano, squadra tra le più forti del girone.

Un incontro che sulla carta doveva essere ad appannaggio della squadra meneghina ha visto invece Davide lottare contro Golia ed andare in vantaggio nella prima metà del primo tempo con un sonoro 0 a 2 con reti di Ghiglione e Lusignani con il supporto di Cortenova nella prima rete e con assist di Ghiglione nella seconda. Milano però si scrolla e si riprende dallo stordimento del gioco impostato da coach Cintori, che vede un Monleale chiudersi a scatola in modo ermetico in difesa, salvo ripartire molto velocemente con puntate in attacco e segna due reti raggiungendo il pareggio con il duo toscano Bellini e Lettera, andando a riposo sul 2-2. Nella ripresa Milano riesce ancora, con il duo Bellini e Lettera, ad andare in vantaggio per 4 a 2. Monleale però non ci sta e ci crede fino in fondo, accorciando prima con una bordata di Cortenova e pareggiando in finale di incontro con rete di Oddone su assist di Ghiglione. Si va all’over time con Milano che, avvantaggiato anche della superiorità numerica, riesce a chiudere l’incontro per 5 a 4.

Con questo punto Monleale sale al settimo posto in classifica e sabato prossimo, alle 20:30, i tortonesi saranno impegnati ancora in trasferta, avversario gli Asiago Vipers.