Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia soffre ma riesce a battere un coriaceo Ponzano

Tortona (Autosped Castelnuovo Scrivia 76 – Schiavon Ponzano Basket 67) – Ancora una vittoria per l’Autosped Castelnuovo Scrivia che ieri pomeriggio, al PalaCamagna di Tortona, ha avuto la meglio, al termine di un match sofferto, su Schiavon Ponzano Basket.

La cronaca.

Le tortonesi partono con Madonna, Bonvecchio, Colli, D’Angelo e Podrug, cui Zanco contrappone Giordano, Zitkova, Iannucci, Miccoli ed Eghwo; prime fasi decisamente non memorabili, caratterizzate da errori al tiro e da svarioni, su ambo i lati del campo. Bcc a +4 (6-2) dopo 5? ma le trevigiane sono sempre in scia, sfruttando le giocate nel pitturato di Iannucci, abile a trovare punti e falli. Le castelnovesi che con le unghie riescono a strappare un seppur esiguo vantaggio al 10? (15-13), nonostante alcuni banali errori al tiro, mentre Ponzano deve recriminare sulle troppe palle perse (ben 9) nel primo parziale. Seconda frazione che si apre con un 5-0 interno tutto griffato Podrug per il +7 (20-13) del Bcc; la Schiavon però non perde il filo e resta sempre in scia (21-24 al 15?); quarto che fin da subito si caratterizza per la prevalenza degli attacchi sulle rispettive difese ed a trarne vantaggio sono le venete che, per la prima volta (a parte il 2-0 in avvio), mettono il naso davanti (28-27 al 18?) andando poi al riposo sul +4 (38-34) grazie anche ad una preghiera di Giordano accolta dalla retina proprio allo scadere. Inevitabile la strigliata, negli spogliatoi, di coach Zara, poco soddisfatta, per usare un eufemismo, soprattutto del rendimento difensivo delle proprie giocatrici; la ramanzina sembra sortire subito gli effetti sperati perchè alla ripresa del gioco l’Autosped piazza un 6-0 che permette alle biancorosse di casa di sorpassare (40-38). Ospiti che però sono brave a non perdere mai contatto tenendo così il match in grande equilibrio per buona parte del tempo (51-49 al 26?); negli ultimi minuti però le castelnovesi riescono a piazzare un piccolo, ma importante, break, entrando nei 10? decisivi con un +8 (59-51) beneaugurante. Bcc che tocca, in un paio di occasioni, anche il +10 (61-51 e 63-53) ma la formazione di Zanco dimostra di non avere ancora alcuna intenzione di alzare bandiera bianca, dimezzando in un amen il divario (63-58 al 33?) anche grazie ad una avventurosa bomba di Zitkova da 8 metri. È necessario un altro strappo da parte delle giraffe che, spinte dalle triple di Madonna, tornano nuovamente alla doppia cifra (71-61 al 37?) mettendo, questa volta, una seria ipoteca sulla vittoria. È ancora l’ex Empoli a mettere la parola fine alla contesa con il canestro in penetrazione del 75-65 a 90? dal termine; è il colpo del definitivo ko per una Ponzano che pur sconfitta ha comunque ben figurato rendendo la vita assai dura alle giraffe. Autosped che nonostante una prova non brillantissima è stata brava nel venire a capo di una avversaria che ha saputo trovare le giuste contrarie per mettere in difficoltà le giraffe, per una volta non così dominanti nell’area dei tre secondi; a fare la differenza è stato il cambio di passo, difensivamente parlando, che le castelnovesi hanno saputo mettere sul parquet dopo l’intervallo, riuscendo a concedere alle trevigiane poco più che il minimo sindacale. Riuscire a fare bottino pieno anche quando la serata non sembra essere delle migliori è sicuramente un bel segnale per le ragazze di Zara che devono sempre fare i conti con l’assenza di Gatti, assenza pesante non solo per il valore intrinseco della giocatrice ma anche perché la mancanza della lunga canturina costringe ad un surplus di utilizzo Podrug che, a 41 anni, avrebbe invece bisogno di minutaggi più limitati, come peraltro avveniva, saggiamente, prima dell’infortunio di Micia. Intanto, comunque, resta la legittima soddisfazione per avere conquistato, con merito, un altro, per nulla scontato, successo.

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Schiavon Ponzano 76 – 67 (15-13, 34-38, 59-51)