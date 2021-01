Pallacanestro Serie B: Fortitudo Alessandria lotta ma cade anche contro Paffoni Omegna

Omegna (Paffoni Fulgor Omegna 72 – Fortitudo Alessandria 61) – Ennesima sconfitta, nel campionato di pallacanestro di serie B, per la Fortitudo Alessandria che ieri pomeriggio, pur lottando, non è riuscita ad avere la meglio su una solida Paffoni Fulgor Omegna. I ragazzi allenati da coach Vandoni si sono arresi 72-61.

Dopo i primi due quarti di gara in cui gli alessandrini sono comunque riusciti a rimanere in scia dell’avversario, 22-20 e 18-17, Omegna ha poi scavato il solco e per i mandrogni non c’è più stato nulla da fare. Per la Fortitudo buone le prove di Ferri, sedici punti per lui, Galipo, dodici punti, e Apuzzo, dieci punti.

Paffoni Fulgor Omegna – Fortitudo Alessandria 72-61 (22-20, 18-17, 17-12, 15-12)