Investe pedone sulle strisce e scappa ma è rintracciato in un’ora dalla polizia locale coadiuvata dagli agenti della questura

Casale Monferrato – Dopo aver investito un uomo sulle strisce s’è dato alla fuga senza prestare soccorso. L’incidente stradale è avvenuto venerdì 29 gennaio intorno alle ore 19 nel quartiere Oltreponte. Ad essere investito dall’autovettura guidata da un 70enne casalese, è stato un 46enne di Villanova Monferrato. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’automobile, avvicinandosi alla rotonda del ponte sul Po da via Adam, ha urtato il pedone mentre stava attraversando la strada e si è allontanata immediatamente senza soccorrere la persona investita che era scaraventato a terra. Grazie alle testimonianze raccolte, al reperimento di un pezzo della calotta di uno degli specchietti retrovisori e all’acquisizione delle immagini delle telecamere di sicurezza, gli agenti della Polizia Locale, coordinati dalla Vice Commissario Elena Maffeo, hanno rintracciato il veicolo in circa un’ora. Il conducente responsabile dell’investimento è stato deferito in stato di libertà per i reati di fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso per cui gli è stata ritirata anche la patente di guida. Il veicolo coinvolto nell’incidente è stato sottoposto a sequestro giudiziario e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli. Per il pedone investito per fortuna solo qualche contusione e alcune escoriazioni.