Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato batte anche Capo d’Orlando e ottiene la terza vittoria consecutiva

Casale Monferrato (JB Monferrato 97 – Orlandina Capo d’Orlando 79) – Terza vittoria di fila per la JB Monferrato che supera anche Capo d’Orlando con il risultato di 97-79. I monferrini hanno, così, riscattato lo “sgambetto” dell’andata vincendo con lo stesso divario. Da annoverare i due giocatori in doppia-doppia: Tomasini chiude i conti con 15 punti e 10 assist, Camara 13 centrie 11 rimbalzi. Miglior realizzatore di serata il solito Lucio Redivo che chiude a quota 25.

La cronaca del match tratta dal sito della JB Monferrato.

La partita s’inaugura con i quattro punti di Tomasini. Poi bellissima stoppata di Camara per un contropiede terrificante di Redivo. Capo d’Orlando entra in partita. Il digiuno lo interrompe Laganà, poi Johnson comincia a deliziare la platea con giocate di alto spessore. Il parziale dei siciliani vale l’immediato sorpasso: 7-10. Nel primo quarto l’ala americana metterà a segno la bellezza di 11 punti. La JB però non demorde. Con Camara e Redivo cerca di rimanere a contatto. 17-18. Floyd comincia a scaldare i motori. La schiacciata di Gora vale il 19-20. Ancora Capo d’Orlando ma la tripla quasi sullo scadere di Valentini vale 22-22 con cui si va alla prima pausa.

Tornati in campo subito un bel gioco di Camara. Quindi Martinoni per il 27-24. E’ un momento positivo per la Novipiù. Redivo è immarcabile. I siciliani però rientrano in ritmo. Due triple di Floyd. Di nuovo Johnson dalla distanza. 30-35. I ragazzi di coach Ferrari non si sfilacciano. Martinoni da gran capitano qual è suona la carica. Valentini dall’angolo riacciuffa Capo sul 35-35. Si gioca una bella pallacanestro, veloce. Parziale che sorride ai rossoblu. Il timeout di coach Sodini non è gestito al meglio. Contropiede spaziale Redivo con Thompson che schiaccia. Tripla dell’argentino: 46-37. Sul finire di quarto Fall e compagni rosicchiano qualcosa. Il tiro in sospensione di Floyd chiude i conti sul 48-43 con cui si va all’intervallo.

Capo d’Orlando parte fortissimo nel terzo quarto. Floyd è immarcabile e Johnson continua a fare la differenza. In collaborazione con Tafaj da sotto l’americano impatta sul 50-50. Tomasini si conferma in un momento di forma assoluta. Redivo dalla lunetta non sbaglia mai e quando Johnson riprova ad allungare dalla linea di tre punti Tomasini gli rende pan per focaccia. Camara in area mette in cascina punti pesanti e con il canestro del solito Tomasini si va all’ultima sosta sul 71-62.

Ultima frazione si apre nel segno di Martinoni. Sette punti consecutivi che permettono alla Novipiù di prendere il largo e portarsi sul +12. Capo d’Orlando fa fatica a tenere il ritmo dei primi quarti. La schiacciata di Thompson ed il successivo sigillo dalla linea dei tre punti valgono l’83-65. Johnson comincia a sparare a salve. La schiacciata di Camara vale il +20. La partita a questo punto diventa interessante per la differenza canestri. All’andata i siciliani si imposero di 18. Thompson ha ancora energie da spendere ed in penetrazione fa male. A 2’ dal termine Redivo da tre fa 94-74. Ancora Redivo. Floyd da tre punti accorcia sul -17. Il viaggio dalla lunetta di Tomasini non è troppo fortunato ed un pallone resta sul ferro. Finisce 97-79 ma è comunque un giornata super per i ragazzi di coach Ferrari.

Novipiù JB Monferrato – Orlandina Basket Capo d´Orlando 97-79 (22-22, 26-21, 23-19, 26-17)