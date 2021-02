Pallacanestro Serie A2: prima sconfitta stagionale per Bertram Derthona battuta in casa da Trapani

Voghera (Bertram Derthona 71 – 2B Control Trapani 72) – Alla tredicesima partita del campionato di serie A2, girone Verde, di pallacanestro arriva la prima sconfitta stagionale per la Bertram Derthona, battuta al PalaOltrpò di Voghera da 2B Control Trapani.

Derthona apre i giochi con un parziale di 22-8 nel primo quarto. La reazione dei siciliani arriva nell’ultimo periodo: sotto per 68-57, Trapani piazza un parziale finale di 3-15 e vince la gara con i liberi di Pianegonda a circa venti secondi dal termine della gara. Non vanno i tiri di Sanders e Tavernari: termina 71-72.

Bertram Tortona – 2B Control Trapani 71-72 (22-8, 18-18, 19-24, 12-22)