Calcio Serie D: Casale al “Palli” ospita l’Arconatese, Derthona in trasferta contro il Pont Donnaz

Alessandria – Turno infrasettimanale anche in serie D, domani, e nel girone A, penultima giornata di andata, Casale Fbc e Hsl Derthona saranno impegnati, rispettivamente, in un match casalingo e in uno in trasferta.

In casa il Casale Fbc. I Nerostellati, al “Palli”, riceveranno la visita dell’Arconatese, compagine che in classifica si trova a pari punti dei monferrini, sedici, nelle zone medio basse della graduatoria.

In casa nerostellata mister Buglio dovrà, quasi certamente, fare ancora a meno del centrocampista Claudio Poesio, ancora alle prese con un guaio al ginocchio mentre dovrebbe rientrare Federico Romeo, che ha scontato il turno di squalifica. I Neri arrivano da due pareggi esterni di fila, contro Derthona e Sanremese, e prima ancora avevano trovato i tre punti, sempre fuori casa, contro il Vado. I piemontesi tornano dunque al “Palli” dopo una lunga assenza per cercare, al contempo, di mantenere questo trend positivo di risultati.

Al contrario, dopo tre match di fila in casa, l’Hsl Derthona, domani, giocherà lontano dal “Coppi”, ospite dei valdostani del Pont Donnaz.

I Leoncelli, dopo il pareggio esterno contro il Bra, hanno giocato tre match di seguito in casa ottenendo una vittoria, contro il Borgosesia, e due pareggi di fila, contro Casale e Chieri.

La sfida di domani si presenta certamente ostica, contro una delle formazioni rivelazione del girone, attualmente al terzo posto in classifica a quota 29 punti, dietro alla capolista Gozzano e al Bra.

Mister Luca Pellegrini non potrà contare ancora sul portiere titolare Teti, al suo posto Rosti, mentre Magnè e Varela dovrebbero partire dalla panchina.

Fischio d’inizio per entrambi i match alle 14:30.