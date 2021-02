Campo libero ai cinghiali in Piemonte a causa dello stop alla caccia e al lockdown

Torino – Piemonte invaso dai cinghiali soprattutto nel vercellese. Ammontano a oltre 5.000 le segnalazioni di danni causati all’agricoltura da fauna selvatica pervenute in Regione nel 2020. Nel vercellese ad avere la peggio sono state le colline di Moncrivello, Borgo d’Ale ma alcune segnalazioni pervengono anche da Buronzo, Carisio e dal resto della provincia. A Crescentino, sabato scorso, un esemplare ha fatto irruzione nel centrale parco Tournon tra lo stupore dei cittadini. La forte presenza di questi ungulati nei centri abitati e nelle campagne è dovuta essenzialmente al blocco della caccia e al lockdown a causa del Covid19. Il silenzio delle città e l’assenza di gente per le strade unita ad una forte diminuzione del traffico veicolare hanno favorito l’invasione. In una recete riunione fra Atc (Ambiti territoriali caccia), Ca (comprensori alpini) e l’assessorato regionale all’agricoltura e foreste, è stato affrontato il problema della mancanza di guardie venatorie nella gestione della fauna selvatica durante questo periodo emergenziale. In particolare è stato discusso il tema della particolare presenza dei cinghiali sul nostro territorio e della necessità del loro contenimento per la salvaguardia delle colture che per garantire la sicurezza stradale per i cittadini.