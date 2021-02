Ci ha lasciati a 97 anni Don Piana, uno dei tre sacerdoti più anziani della diocesi di Acqui Terme

Ovada – È mancato alla veneranda età di 97 anni don Pietro Filippo Piana, uno dei tre sacerdoti più anziani della Diocesi di Acqui. Era stato ordinato nel 1946, ed era rettore della chiesetta di San Lorenzo, in collina. Figlio di un commerciante di frutta e verdura, ultimo di dodici figli, si fece prete come il fratello Emilio che divenne Padre provinciale ligure dei Cappuccini. Prestò servizio in Val Bormida, poi ad Acqui, alla Madonna Pellegrina, successivamente tornò a Ovada, dove divenne parroco della piccola chiesa di San Lorenzo prima della soppressione della parrocchia. Insegnante di Religione alla scuola media, organizzò per anni le settimane bianche studentesche.