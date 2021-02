Mentre i nostri preti continuano le loro giaculatorie, nel mondo continuano le persecuzioni nei confronti dei cristiani

Tabitha (Tabeta) Nazir Gill, un’infermiera cristiana dell’ospedale di Karachi in Pakistan, è stata accusata di blasfemia dai suoi colleghi. Lo scrive l’agenzia Fides. “La donna è stata percossa e torturata dal personale e dai visitatori dell’ospedale fino a quando non sono arrivati i funzionari di polizia che l’hanno tratta in salvo”. In un primo momento “i funzionari hanno rilasciato la donna senza formalizzare nessuna accusa. Poi una folla si è radunata davanti all’ufficio di polizia protestando per il rilascio della donna e facendo pressioni per la sua incriminazione: i funzionari di polizia hanno dunque registrato la denuncia a carico della donna”. Tabitha, prosegue Fides, è accusata di aver pronunciato commenti dispregiativi contro i profeti Adamo, Abramo e Maometto e di aver proclamato il nome di Gesù ai pazienti.

Blasphemy accused Tabeeta Nazir Gill is beaten up by a mob of staff members at the Sobhraj Maternity hospital: pic.twitter.com/vPQHB0ONgD — Naila Inayat (@nailainayat) January 29, 2021