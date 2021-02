Pugilato: l’alessandrino Luciano Randazzo cercherà di conquistare a Mantova il titolo dei superleggeri

Valenza – Si terrà il 9 aprile, a Mantova, l’incontro valido per il campionato italiano dei superleggeri di pugilato tra Luciano Randazzo e Arblin Kaba. A fissare data e luogo è stata la Federazione Pugilistica.

Per il portacolori della Boxe Valenza può così cominciare ufficialmente il conto alla rovescia per il suo ritorno sul ring dopo tanta attesa e diversi inconvenienti, come la positività al covid che a ottobre lo aveva costretto a rinviare l’appuntamento col tricolore.