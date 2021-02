Roma: extracomunitario dà in escandescenze e manda all’ospedale una poliziotta

Roma (Anna Di Rocco di Corriere Città) – Attimi di paura questa mattina in zona Torpignattara, dove un extracomunitario ha aggredito una poliziotta in servizio. Alle 11:30 circa in via Pisino ha iniziato a dare in escandescenze lanciando oggetti contro i passanti. Un cittadino presa visione della scena ha segnalato l’accaduto alla Polizia. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia del commissariato di Sant’Ippolito. I due agenti, un uomo e una donna, sono scesi dal veicolo per provare a calmare la situazione ma alla loro vista l’extracomunitario si è scagliato contro la poliziotta, colpendola con un pugno al viso e dandole degli schiaffi.

Sul posto sono così arrivate altre pattuglie in ausilio dal commissariato di San Lorenzo, per aiutare i due agenti e bloccare l’uomo. L’extracomunitario è stato arrestato con l’accusa di resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale. La poliziotta aggredita, invece, è stata trasportata al Policlinico Umberto I ed è in attesa di fare una tac per una sospetta frattura al setto nasale.