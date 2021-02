Al via i lavori della diga foranea, grandi prospettive per i trasporti e la logistica del Basso Piemonte

Genova – Le infrastrutture sono reciprocamente trainanti: se costruisci una casa metti in moto l’indotto di elettricisti, idraulici, imbianchini, falegnami, fabbri e altri ancora. Così la diga foranea di Genova, praticamente un molo in mare aperto per consentire l’attracco alle supernavi, favorirà l’adeguamento della rete trasporti tra Genova e Alessandria e, più in generale, fra Liguria e Nord Ovest, Milano compresa. Infatti, con l’aumento dell’attività portuale di Genova, sarà necessario rendere più scorrevole il traffico su gomma, ma anche su rotaia, e la logistica avrà un ruolo di primaria importanza per il trasporto e lo stoccaggio delle merci nell’area retroportuale delineato dal triangolo Novi – Alessandria – Tortona. A questo proposito ieri è stata definita la data dell’aggiudicazione dei lavori entro ottobre 2021 e avvio dei lavori della prima fase della nuova diga foranea di Genova fra marzo e aprile 2022, con completamento nel 2026. È questa l’agenda che il presidente dell’Autorità di sistema di Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini che, nella sua prima uscita pubblica da commissario dell’opera, ha delineato ieri in audizione di fronte alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera il progetto definitivo dell’ambiziosa infrastruttura. Sarà mantenuto l’ingresso alla diga da Levante in quanto, secondo gli esperti, garantisce maggiore sicurezza anche in considerazione del fatto che a Genova il vento di libeccio ha un impatto maggiore rispetto allo scirocco. Per la prima fase, che dovrà essere completata entro il 2026, il costo previsto è di 950 milioni di euro, somma che dovrà essere messa a disposizione dal governo entro giugno, quando sarà presentato il bando di gara.