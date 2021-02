Per le celebrazioni del Giorno del Ricordo 2021, nella mattinata di mercoledì 10 febbraio ci sarà, come da tradizione, la deposizione di una corona di alloro alla lapide, in Viale Giolitti, in memoria degli Italiani uccisi e degli esuli istriani, fiumani e dalmati, a cura della Protezione Civile.