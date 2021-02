Dalla Città di Casale Monferrato: per gli eventi alluvionali di ottobre 2020 pronte le domande di risarcimento entro il 19 febbraio

Da consegnare in Comune i moduli per privati, imprese o aziende agricole

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza anche per la Città metropolitana di Torino e i Comuni di Balzola, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto Po, Valmacca e Villanova Monferrato per gli eventi meteorologici del 2 e 3 ottobre scorsi, la Regione Piemonte ha comunicato le modalità e le tempistiche per presentare le domande di risarcimento danni.

Privati, imprese e aziende agricole di Casale Monferrato che non hanno ancora presentato i modelli regionali B1 o C1 dovranno compilarli e consegnarli entro il 19 febbraio al Comune, direttamente all’Ufficio Protocollo o via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.casale-monferrato.al.it.

Dopo la scadenza, il Comune dovrà inserire le richieste all’interno del portale della Regione Piemonte entro il 5 marzo, avviando così le procedure regionali per i rimborsi.

I modelli per la richiesta danni sono disponibili sul sito istituzionale della Città di Casale Monferrato alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/RichiestaDanni3ott.

Per informazioni è possibile contattare: