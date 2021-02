Per far fronte alla crisi a Novi i commercianti iniziano a entrare in rete

Novi Ligure – Via Girardengo e zone limitrofe on line. Il commercio novese fa il salto di qualità e si unisce in un sito di e-commerce per vendere i prodotti in rete. Il sito si chiama NoviDelivery, la piattaforma virtuale dedicata al commercio locale che raccoglie le vetrine dei negozi cittadini per mettere in mostra e vendere in rete quei prodotti che i novesi sono soliti trovare in via Girardengo, via Roma e non solo. Gli esercenti attivi sono circa 25 mentre l’editore è Parentesikuadra di Casale Monferrato, che aveva già curato il lancio di MonferratoDelivery. Anche il Comune di Novi Ligure ha dato un contributo al lancio del progetto per i primi 6 mesi. Per gli esercenti, la piattaforma è gratuita mentre agli acquirenti sarà chiesto un contributo di un euro a transazione.