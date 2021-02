Ciclismo: il Giro d’Italia 2021 passerà anche nel Monferrato casalese

Alessandria – Ci sarà anche un pezzo della provincia di Alessandria nel prossimo Giro d’Italia, 2021, in programma dall’8 al 30 maggio. Le prime tre tappe si terranno, infatti, interamente in Piemonte e la seconda toccherà il Monferrato casalese passando da Villadeati, paese situato tra Casale e Asti.

Partenza da Torino, con una cronometro individuale di nove chilometri nel capoluogo di regione. I corridori partiranno da Piazza Castello per costeggiare il Po, attraversare il parco del Valentino, superare il fiume e immettersi in corso Casale: un lungo rettilineo porterà poi fino al traguardo, accanto alla Gran Madre sotto la collina di Superga. Il cronoprologo servirà ad assegnare la prima maglia rosa e scavare i primi distacchi.

La seconda tappa partirà da Stupinigi per arrivare a Novara dopo 173 chilometri. In questo caso il plotone si muoverà dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi per passare dal castello Sabaudo di Racconigi, superare Santena e superare qualche saliscendi poco impegnativo attraverso il Monferrato e la pianura Padana per arrivare a Novara. L’unico Gpm, Gran Premio della Montanga, sarà per l’appunto in provincia di Alessandria, a Villadeati, posizionato al chilometro 104.

Il terzo giorno si aprirà, invece, a soluzioni più varie. I 187 chilometri da Biella a Canale infatti inizieranno con un lungo tratto pianeggiante dalla città di partenza alle pendici dell’Appennino. Dopo Asti i tre Gran Premi della Montagna di giornata: Bric delle Forche, Castino e Manera. Quest’ultima terminerà a 23 chilometri dall’arrivo, ma dopo la città di Alba saranno posizionati alcuni strappi brevi ma piuttosto ripidi, trampolino di lancio per attaccanti nel finale. Anche i fuggitivi potrebbero avere una chance con la giusta situazione di classifica, senza escludere l’ipotesi di un’altra volata.

Insomma, un frazione con un finale aperto a tante possibilità e a tanti possibili vincitori.