Pallacanestro serie A2: nell’anticipo della sesta giornata di ritorno Bertram Derthona torna subito alla vittoria battendo fuori casa Orzinuovi

Orzinuovi (Agribertocchi Orzinuovi 63 – Bertram Derthona 78) – Riscatto immediato, dopo la sconfitta interna contro Trapani di domenica scorsa, per la Bertram Derthona che ieri sera si è imposta sul parquet dei bresciani di Agribertocchi Orzinuovi, anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di pallacanestro serie A2 girone Verde, 78-63. Per i Leoni bianconeri Cannon è stato il miglior marcatore con 24 punti.

La cronaca della partita tratta dal sito del Derthona Basket

Partenza sprint dei Leoni, che trovano uno 0-7 nei primi due minuti di gara: coach Corbani ferma subito la partita. Nelle battute seguenti i bianconeri alimentano il proprio parziale, capitalizzando anche l’antisportivo comminato a Negri su Sanders, e aggiornano il massimo vantaggio sull’8-27 di fine primo quarto.

Nella seconda frazione il gap aumenta (12-34), prima che Orzinuovi produca un break di 2-10 che le permette di riavvicinarsi (22-36 al 16’). Il primo tempo, chiuso dai canestri di Cannon e Spanghero a fil di sirena, termina 25-45.

L’Agribertocchi prova a rientrare in partita proponendo una zona fronte pari che le consente di arrivare fino al 41-51 del 27’. A girare l’inerzia della frazione sono poi i canestri di Sanders, Ambrosin e Cannon: al 30’ Bertram avanti 44-57.

A inizio ultimo quarto i padroni di casa arrivano al -7 (52-59), prima della nuova accelerazione bianconera che vale il 54-66 del 34’. Nel finale i Leoni resistono ai tentativi di rimonta di Orzinuovi e chiudono la partita convertendo il fallo antisportivo fischiato a Zilli, imponendosi per 63-78.

Agribertocchi Orzinuovi-Bertram Derthona 63-78 (8-27, 25-45, 44-57)