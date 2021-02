Da Rsa Castello di Stazzano: grazie alla “Stanza degli abbracci” ospiti e familiari potranno finalmente riabbracciarsi in sicurezza

Stringersi le mani, toccare una guancia, mantenere il contatto visivo, emozionarsi dopo tanto tempo: in Rsa Castello di Stazzano, struttura del Gruppo La Villa, nasce la “Stanza degli Abbracci”, un modulo gonfiabile e munito di due ingressi separati – uno per i parenti e l’altro per gli Ospiti – che conducono a due aree, divise da una membrana trasparente, realizzata in materiale lavabile e sanificabile dopo ogni accesso, per permettere incontri in piena sicurezza senza rinunciare al contatto con chi si ama.

La “Stanza degli abbracci”: funzionamento e norme per accessi in totale sicurezza

L’installazione di questa stanza gonfiabile è cominciata all’interno di Rsa Castello di Stazzano nel pomeriggio dello scorso 29 gennaio, previa firma dei documenti relativi al comodato d’uso a tempo determinato, con decorrenza dalla data di consegna e che terminerà il prossimo 31 dicembre 2021.

La “Stanza degli Abbracci” sarà attiva nel rispetto delle normative, del consenso informato e previo avviso dei familiari.

Come avverranno le visite nella “Stanza degli abbracci”?

Le visite e gli accessi a questa preziosa “Stanza degli abbracci” saranno programmate su appuntamento, con orari ben precisi, in modo da poter effettuare le operazioni di sanificazione per il pieno rispetto dei protocolli sanitari vigenti. Ai familiari, quindi, basterà contattare telefonicamente Rsa Castello di Stazzano e accordarsi con il personale per fissare data e orari di accesso.

Le dichiarazioni di Alessandra Marchesotti, Responsabile di Struttura

“In questo difficile periodo di distanza dagli affetti familiari, rincuora profondamente poter offrire nuovamente ai nostri ospiti la vicinanza delle loro famiglie.

Gli ospiti della RSA Castello di Stazzano, nelle prossime settimane, potranno incontrare in sicurezza i loro Cari grazie all’installazione della “Stanza degli Abbracci”, donata alla struttura dall’associazione Rotaract Club Gavi Libarna, che ringraziamo. Come detto, organizzativamente, le visite verranno programmate su appuntamento con orari ben precisi in modo da poter effettuare le operazioni di sanificazione nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti. La Stanza è stata attivata appena sono state effettuate tutte le prove tecniche.”

Il prezioso contributo del Rotaract Gavi Libarna

La “Stanza degli Abbracci” è stata donata alla Struttura di Stazzano dall’associazione Rotaract Club Gavi Libarna, organizzazione di respiro internazionale e di servizio per giovani tra i 18 e 30 anni. Il nome Rotaract nasce dalla combinazione delle parole ROTary e ACTion (Azione del Rotary International in favore della Gioventù). “L’amicizia attraverso il Servire” è il loro motto ed ecco perché l’attenzione del Rotaract è rivolta proprio alle attività di servizio e di volontariato.

Un gesto reso possibile anche grazie al contributo del signor Giorgio Morpugo, ex membro Rotary Club Gavi Libarna, che ha aiutato l’Associazione nell’acquisto.

Ora, non resta che attendere il momento in cui familiari e ospiti potranno finalmente riabbracciarsi, grazie proprio a questo ambiente, così importante per il territorio alessandrino: perché nessuna barriera deve limitare l’affetto e l’amore nei confronti di chi ci è sempre stato accanto.