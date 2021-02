Grazie ai cinesi alla Kme-Hme di Serravalle Scrivia nessuno sarà licenziato

Serravalle Scrivia – La Cina sta entrando in Italia a colpi di acquisizioni industriali e strutturali.

Dopo Candy, Pirelli, Ferretti Yacht, Krizia, Olio Sagra e Filippo Berio, Buccellati, Inter, Milan, il porto di Trieste, solo per citare i casi più noti, per quanto riguara l’alessandrino i cinesi di recente hanno acquisito la Hme di Serravalle Scrivia attiva nella lavorazione dell’ottone che lavora nello stesso stabilimento della Kme specializzata nella produzione di tubi. Nei giorni scorsi, per entrambe le società, è stato sottoscritto un accordo importante che garantisce la totale salvaguardia dei posti di lavoro nel 2021 per i 400 dipendenti a contratto. Al momento è in corso una trattativa che potrebbe portare la proprietà cinese ad acquisire l’intero pacchetto, Hme insieme a Kme.