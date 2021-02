Grigi: cambiati gli orari dei match con Giana Erminio, Grosseto e Pontedera

Alessandria – Cambiano alcune date per l’Alessandria Calcio. Nel campionato di serie C, girone A, i Grigi se la vedranno con la Giana Erminio sabato 13 febbraio e non domenica 14. Cambiato anche l’orario della prima delle due trasferte ravvicinate in Toscana: Grosseto – Alessandria, valida per il 6° turno, mercoledì 17 febbraio, è stata riprogrammata alle 15 e non alle 17:30.

Quattro giorni dopo, domenica 21, i Grigi saranno a Pontedera, fischio d’inizio alle 15.