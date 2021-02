Grigi: dopo Prestia prolungano il contratto anche Cosenza e Chiarello

Alessandria – Dopo il prolungamento di Giuseppe Prestia, altri due giocatori dell’Alessandria Calcio hanno rinnovato il loro legame al club piemontese. Sono il difensore Francesco Cosenza che ha trovato l’accordo fino al giugno 2022, e il centrocampista Riccardo Chiarello, in grigio fino al 2023. Nel suo caso la società ha sottolineato “la qualità delle prestazioni, la sua grinta e la generosità in campo” mentre per Cosenza il contratto fino al 2022 è “un riconoscimento per le due doti tecniche e morali, guida carismatica al costante servizio del gruppo”.