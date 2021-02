Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato in casa dell’Urania Milano cerca la quarta vittoria consecutiva

Casale Monferrato – Reduce da tre vittorie consecutive, domani la JB Monferrato sfiderà, fuori casa, Urania Milano nell’anticipo del campionato di serie A2 di pallacanestro. Il roster lombardo arriva da tre sconfitte nelle ultime cinque partite e ha come giocatori di punta il centro Wayne Langston e la guardia Nik Raivio.

Da parte sua la JB Monferrato non potrà ancora contare su Daniel Donzelli mentre recupererà i fratelli Valentini con Luca che scenderà in campo con un tutore alla mano.

Palla a due alle 20:45 all’Allianz Cloud di Milano.