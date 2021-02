Ciclismo Femminile: a luglio torna in Alessandria e provincia il Giro d’Italia Donne

Alessandria – Avrà nuovamente una sede di arrivo di tappa in provincia di Alessandria, a Ovada, l’edizione 2021 del “Giro d’Italia Donne”, ex “Giro Rosa”.

La Casale-Ovada, infatti, in programma il 4 luglio, terza di una serie di quattro tappe tutte con arrivo in Piemonte, partirà appunto dalla cittadina monferrina per arrivare ad Ovada, attraversando gran parte del Monferrato.

Nello specifico, dopo la partenza da Casale, le atlete transiteranno per la frazione San Germano, Occimiano e Mirabello, sfiorando poi San Salvatore e Castelletto Monferrato. L’ingresso in territorio alessandrino sarà a San Michele, poi dentro Alessandria, per proseguire in direzione Cassine e arrivare ad Acqui Terme, dove ci sarà il traguardo volante, in corso Bagni.

Dopo aver attraversato Visone, in prossimità di Prasco, svolta a sinistra per affrontare la salita che porta a Morsasco dove sarà il primo dei tre Gran premi della montagna. Discesa ripida e nuova salita per il passaggio a Trisobbio. La strada salirà ancora per raggiungere località Santo Stefano, dove inizierà la discesa sulla strada di Grillano, verso il centro polisportivo Geirino. In prossimità dell’impianto, svolta a sinistra per immettersi su un tratto, stretto, che porta a località San Bernardo, proseguendo poi fino all’intersezione vicino a Casa Banaia, con la provinciale quasi in cima alle Cappellette. Dopo un centinaio di metri sempre in salita, ci sarà lo striscione del secondo Gran Premio della Montagna. Le cicliste raggiungeranno poi Carpeneto e, affrontata la salita di località Trionzo, arriveranno a Rocca Grimalda. Da lì, discesa piuttosto ripida, fino a località San Carlo, per immettersi sulla provinciale che porta ad Ovada e arrivare in centro, in corso della Libertà.

Qui le ventitré formazioni inizieranno il circuito finale: prima Belforte Monferrato, terzo e ultimo Gran Premio della Montagna, poi Tagliolo, Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese, Montaldeo, Castelletto d’Orba, in località Gallaretta e Silvano d’Orba. Mancheranno, a quel punto, pochi chilometri, fino al traguardo ad Ovada in corso della Libertà.