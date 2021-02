Da Torino Tricolore: bonificati i giardini di via Breglio in Borgo Vittoria

A distanza di pochi giorni dal lancio del progetto ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo bonificato i giardini di via Breglio da rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi.

Dopo le numerose segnalazioni su giornali e social da parte dei residenti, questa mattina abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e riqualificare il giardino di via Breglio, nel quartiere Borgo Vittoria, da tempo sotto attacco di tossici e mi vandali. Abbiamo trovato rifiuti di ogni tipo anche pericolosi come siringhe, bottiglie di vetro rotte, pezzi di mobili, rifiuti di plastica, anche carrelli del supermercato. Alcuni residenti, che passavano di lì con i propri cani, ci hanno ringraziato e raccontato che quel giardino è terra di nessuno da sempre. La riqualifica di questo spazio verde è il nostro primo tassello per una Torino quella che vogliamo noi è una città che torni ad essere quella di un tempo, prestigiosa, sicura, prosperosa e orgogliosa delle proprie tradizioni.

