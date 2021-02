Pallacanestro serie A2: Bertram Derthona impegnata fuori casa nel derby con Edilnol Biella

Tortona – Dopo la vittoria di mercoledì sera contro Orzinuovi, domani, alle 12, Bertram Derthona se la vedrà fuori casa con Edilnol Biella nella sfida valida per la 17° giornata del campionato di pallacanestro di serie A2, girone Verde. Tra i lanieri non ci sarà Lazar Lugic, fuori per almeno un mese a causa di una frattura al quinto metacarpo della mano sinistra. Da valutare, in casa Edilnol, anche le condizioni di Deontae Hawkins, positivo al Covid-19.

Fondamentale, dunque, per i Leoni tortonesi restare concentrati “per ottimizzare il poco tempo a disposizione, cogliendo ogni indicazione fornita dallo staff tecnico. Per quanto riguarda la nostra squadra, ritengo che la continuità mostrata in entrambi i lati del campo finora ci abbia permesso di meritarci la posizione di classifica che abbiamo. L’obiettivo è proseguire su questa strada, aggiungendo sempre qualcosa incontro dopo incontro” come dichiarato dall’ala della Bertram Agustin Fabi.