Una foto da ricordare

Buongiorno e buon sabato.

La crisi di governo che stiamo attraversando e che speriamo si concluda al più presto vive anche di alcune immagini emblematiche. Ha fatto molto discutere quella che ritrae Giuseppe Conte, in piedi in piazza, solo, davanti a un tavolino affollato di microfoni, mentre annuncia la sua definitiva metamorfosi da professionista prestato alla politica a professionista della politica.

Ma quella che ritengo finora più significativa riguarda il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, durante le consultazioni per formare il governo. Qui sotto lo vedete durante l’incontro con la delegazione di Fratelli d’Italia, ma la scena si è ripetuta uguale nei vari incontri di questi giorni. Da un lato del tavolo i leader delle diverse formazioni politiche, due, tre, quattro persone a seconda dei momenti, dall’altra lui, sempre solo. Mario Draghi e basta.

È soltanto un dettaglio, è chiaro, ma un dettaglio rivelatore di molte cose. A esempio del fatto che Draghi non ha ancora uno staff. Lo avrà, certo, come è giusto e normale, ma che non sia ancora schierato al suo fianco dice che la scelta dell’ex presidente della Bce non era una strategia preparata in anticipo, ma una mossa diventata obbligata quando gli altri tentativi di uscire dal tunnel della crisi di governo sono falliti.

C’è però un altro significato, che quell’immagine suggerisce, ed è molto più rilevante. Dice che Draghi ha sicuramente le idee chiare sulle cose da fare e ha le capacità necessarie per illustrarle agli interlocutori politici, per rispondere alle loro domande e per valutare le proposte che gli vengono sottoposte.

Può sembrare superfluo sottolinearlo, visti il percorso professionale e le qualità dimostrate durante la sua carriera. Ma è confortante prendere atto che al centro di questa fase sia tornata la competenza, un valore di cui troppo spesso nelle ultime fasi della nostra vita pubblica avevamo perso le tracce.

Sappiamo che l’Italia è al centro di una tempesta pericolosa, causata dall’emergenza sanitaria e dalla pesante situazione dell’economia. Ma che merito, professionalità e preparazione siano il punto di partenza della nuova rotta, deve darci la forza per sperare di riuscire ad approdare in acque più tranquille limitando i danni e in tempi compatibili con la stanchezza che tutti noi stiamo provando.