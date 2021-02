Calcio Serie D: Casale vince in casa del Legnano, Hsl Derthona cade malamente al Coppi contro il Varese ultima in classifica Varese

Alessandria – Una vittoria e una sconfitta, in serie D girone A, ultima giornata del girone di andata, per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria.

Sorride il Casale che conquista tre punti pesantissimi, in ottica salvezza, in casa del Legnano. Nerostellati a segno nel primo tempo con Poesio, all’11’: il centrocampista è bravo a recuperare un pallone nell’area piccola e insaccare. I monferrini gestiscono poi senza rischiare più di tanto e nella ripresa tengono le redini del gioco senza però impensierire più di tanto la difesa avversaria. Il Legnano si vede davvero poco e non impegna mai il portiere nerostellato Drago. In classifica i Neri salgono a quota 20 punti, in coabitazione con l’Arconatese, vittorioso in casa contro il Vado.

Male l’Hsl Derthona. I Leoncelli hanno perso, al “Coppi”, contro il Varese, fanalino di coda del torneo. Brutta gara da parte dei Bianconeri, mai veramente pericolosi, e beffati, nel secondo tempo al 40’, dalla rete per il Varese di Romeo, abile ad insaccare da pochi passi una bella palla messa in area da Balla.

Nei minuti di recupero il Derthona tenta di agguantare il pari con Spoto che si coordina bene ma manda la palla appena oltre l’angolino alla destra del portiere Siaulys.

Finisce 1-0 per la compagine allenata da Ezio Rossi che si porta, così, a 13 punti, non più ultima in classifica.

L’Hsl Derthona, da parte sua, resta a 25 punti e adesso dovrà stare attento a non finire nel “gorgo” della zona playout.