Hockey in line serie A: Monleale espugna il campo dell’Asiago Vipers e conquista buoni punti in ottica playoff

Asiago (Asiago Vipers 3 – Monleale Sportleale 6) – Buona partita da parte dell’ Hockey Monleale che, in trasferta ad Asiago, ha ottenuto tre punti importanti in ottica play off.

Tortonesi partiti in sordina nel primo periodo andando sotto per 2 reti a 0 fine alla fine del primo periodo, con un doppio penalty in cui Asiago ha allungato sul 2 a 0. Nella ripresa, dopo l’iniezione di fiducia di coach Cintori, i ragazzi del Monleale con veloci scorribande sono riusciti prima con Dylan Ghiglione, servito da capitan Faravelli, e poi sempre con Faravelli servito dal giovane Gambin ad agguantare il pareggio. Mattia Pagani, poi, sempre servito da Ghiglione riesce ad allungare sul 2 a 3. Dopo un Time Out di Asiago in cui coach Sommadossi raccoglie le idee, è Marco Oddone, servito da un assist di Mattia Pagani, a segnare una pesante rete per Monleale. È poi ancora Mattia Pagani, servito da un Dylan Ghiglione in gran spolvero, a segnare il 2 a 5 per Monleale. Approfittando di un momento di lamentela dei ragazzi di Monleale con gli arbitri per segnalare un fallo, l’Asiago accorcia ad un minuto e mezzo dalla fine dell’incontro. Coach Sommadossi toglie il proprio portiere, Stella, subentrato nel frattempo a Facchinetti ma i cinque uomini di movimento dell’Altopiano nulla possono contro un preciso tiro di Ghiglione che a porta vuota segna il 3 a 6 per il Monleale. Sabato prossimo, 13 febbraio, sarà derby tra Monleale e Real Torino.