L’Alessandria ci prova ma cade nel derby col Novara

Novara (Novara 2 – Alessandria 1) – L’Alessandria ha deluso. Oggi nel derby contro il Novara, quarta di ritorno del campionato di serie C girone A, i Grigi si sono arresi agli Azzurri, fuori casa, per 2-1 in un match complessivamente mal giocato dai mandrogni che, gol di Arrighini a parte per il momentaneo pareggio dei Grigi, non hanno mai veramente brillato. In questo campionato l’Alessandria ha così perso col Novara sia all’andata che al ritorno.

Mustacchio non c’è, come anche Mora e Di Gennaro è squalificato. I due esterni sono Parodi e Rubin, in campo uno solo dei quattro ex della sfida, Corazza (in coppia con Arrighini). In panchina Eusepi e Casarini e, sul fronte novarese, Gonzalez. Banchieri tiene in panchina Buzzegoli.

Al 12′, sponda Alessandria, il solito ottimo Pisseri, sulla conclusione di Pogliano dai 20 metri, alza sulla traversa.

Al 20′ Novara in vantaggio: Collodel apre per Panico, taglio a sinistra per Cagnano, cross sul secondo palo, dove Sini guarda Lanini saltare e schiacciare in rete.

Al 23′ reazione Alessandria: Arrighini smarca in area Chiarello, conclusione che Lanni respinge.

Al 31′ pareggio dell’Alessandria: perde palla Schiavi, la conquista Arrighini, che resiste alla carica di Pogliano, entra in area, e calcia alle spalle di Lanni.

Al 41′ occasione per i Grigi: cross di Rubin da sinistra, schiaccia di testa Bruccini, Lanni vola e respinge.

Il primo tempo finisce sul risultato di 1-1.

Nella ripresa stessi ventidue in campo e al 7’ il Novara passa di nuovo in vantaggio: fallo ingenuo di Rubiun su Corsinelli, l’arbitro Longo di Paola non ha dubbi. Rigore. Dal dischetto va Schiavi che spiazza Pisseri.

Al 9’ nelle file dell’Alessandria tre cambi: dentro Bellodi, Di Quinzio e Casarini, fuori Cosenza, Chiarello e Giorno. Bruccini va al centro.

Al 21′ tocca anche a Frediani, per Rubin.

Al 33′ occasione Alessandria per il pareggio: sul cross di Frediani da sinistra non ci arriva di un soffio Parodi sottoporta.

Al 37′ Novara vicino al terzo gol: Rossetti sfrutta una brutta indecisione di Prestia, poi grazia l’Alessandria incrociando sul fondo.

Al 43’ l’Alessandria resta in dieci per l’espulsione di Arrighini per intervento su Schiavi.

Dopo 5’ di recupero l’arbitro fischia la fine del match: l’Alessandria cede al Novara e resta ferma a 38 punti, al quarto posto, con la vetta della classifica che si fa sempre più lontana.

Novara (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Schiavi, Collodel (42’st Bortoletti); Malotti (21’st Buzzegoli), Lanini, Panico; Rossetti. A disp.: Desjardins, Moreo, Zunno, Gonzalez, Lamanna, Pagani, Bianchi, Bellich, Cisco, Ivanov. All.: Banchieri

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Cosenza (9’st Bellodi), Sini; Parodi, Bruccini, Giorno (9’st Casarini), Chiarello (9’st Di Quinzio), Rubin (21’st Frediani); Corazza (31’st Stanco), Arrighini. A disp.: Crisanto, Eusepi, Gazzi, Macchioni. All.: Longo

Arbitro: Longo di Paola

Ammoniti: Cosenza, Malotti, Giorno, Panico per gioco falloso

Corner: 2-2

Recuperi: 1+5

Note: giornata di pioggia, terreno sintetico. Si gioca a porte chiuse.