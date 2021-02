Lavori di manutenzione straordinaria in Strada Savonesa sul cavalcavia della ferrovia Novi-Tortona in attesa del nuovo

Tortona – Prendono il via martedì i lavori di consolidamento del cavalcavia alla linea ferroviaria Novi-Tortona in strada Savonesa a Rivalta Scrivia. Il nuovo cantiere costringerà a modificare temporaneamente la circolazione stradale che diventerà a senso unico alternato regolato da un semaforo. I lavori, finanziati da Rfi a compensazione del Terzo Valico per un importo di circa 270.000 euro, sono necessari per mettere in sicurezza la struttura che passa sopra la linea ferroviaria Novi Ligure-Tortona e sulla quale già da tempo è limitato il traffico dei mezzi pesanti. Il finanziamento dell’opera di risanamento e recupero del ponte rientrano ne “Il Patto per il Territorio” per il Terzo Valico e coi Comuni di Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Gavi, Carrosio, Voltaggio e Fraconalto. Si tratta di un importo totale di 49 milioni di euro che serviranno a compensare il territorio i disagi causati dai cantieri e creare sviluppo attraverso opere legate al turismo e alla viabilità. Questa la ripartizione delle cifre in milioni di euro destinate ai Comuni interessati:

1. Alessandria 10,2;

2. Novi Ligure 4,8;

3. Tortona 4,6;

4. Arquata Scrivia 4,2;

5. Serravalle Scrivia 4,2;

6. Pozzolo Formigaro 4,1;

7. Voltaggio 3,9;

8. Fraconalto 3,7;

9. Carrosio 3,2;

10. Gavi 2,9;

11. Vignole Borbera 2,9.

L’intervento sul ponte è propedeutico alla realizzazione del nuovo cavalcavia, per cui sarà abbattuto fra un anno, non appena sarà pronto il nuovo, che sarà costruito 50 metri più a valle.