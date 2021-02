Pallacanestro serie A2: Bertram Derthona espunga anche il parquet del Biella e consolida il primo posto in classifica

Biella (Edilnol Biella 83 – Bertram Derthona 95) – Ancora una vittoria per il Bertram Yachts Derthona, sempre più padrona della serie A2. La squadra di coach Ramondino si è imposta 83-95 nel derby in trasferta contro Edilnol Biella. Decisivi Tavernelli, Cannon e Mascolo.

La cronaca della partita tratta dal sito di Derthona Basket

Impatto di energia dei padroni di casa in avvio del derby piemontese: il Derthona fatica un po’ a carburare e dopo 5’ il parziale è 11-5. Nei minuti successivi cresce l’intensità difensiva dei Leoni che trovano il primo vantaggio con la tripla di Sanders a fil di sirena (15-18).

L’allungo bianconero prosegue nel secondo quarto, alimentato da Fabi e capitan Tavernelli: il primo tempo si chiude poi con il gioco da quattro punti di Severini (37-46).

Partenza sprint della Bertram al rientro dagli spogliatoi: tre triple in fila aggiornano il massimo distacco nell’incontro (37-55); la reazione avversaria non si fa attendere e porta Biella al 57-69 di fine terza frazione.

Nell’ultimo periodo l’Edilnol rientra in partita con una serie di canestri da tre punti, ma è Tavernelli a salire in cattedra e a chiudere la contesa al HypeForum: alla sirena il finale è 83-95.

Edilnol Biella-Bertram Derthona 83-95 (15-18, 37-46, 57-69)