Perfettamente riuscita la vaccinazione anticovid alla casa di riposo di Giarole

Alessandria – Le Rsa stanno rispondendo bene alle sollecitazioni della Regione a proposito della vaccinazione anticovid. Oggi s’è concluso il ciclo vaccinale al Soggiorno Airone di Giarole con la somministrazione di oltre centotrenta dosi del vaccino Pfizer a ospiti e operatori da parte dell’Equipe dell’Asl Al del dottor Apicella e delle sue collaboratrici. Nel ringraziare i colleghi per la professionalità e per la disponibilità soprattutto verso gli ospiti anziani e ammalati, il Presidente dottor Lanteri ha voluto consegnare loro come omaggio alcune copie del libro Progettare il Sociale (Edizioni Maggioli) nato dalle ricerche compiute nella struttura (e in quella vicina di Ticineto da sempre in rete) negli ultimi anni sui nuovi modelli di welfare.