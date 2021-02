Da Avis Alessandria: insediato il nuovo consiglio direttivo

Il giorno 6 febbraio 2021 si è tenuta, presso la sede di Avis Comunale Alessandria in Lungo Tanaro San Martino 4, la prima riunione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo risultato eletto a seguito della consultazione elettorale tenutasi lo scorso 24 gennaio.

I nuovi Consiglieri, in osservanza allo Statuto vigente, hanno accettato l’incarico e conseguentemente hanno provveduto alla formazione del Consiglio di Presidenza, così composto: PresidenteGiuseppe Massara; Vice-Presidenti Danilo Scalercio e Marius Horhocea; Segretario Barbara Rizzo e Tesoriere Massimo Nisticò.

Consiglieri: Corrado Campisi, Vincenzo Costantino, Luca Gallino, Fabrizio Gamba, Vanessa Suella, Carlo Zoccola.

L’intero ConsiglioDirettivo ben consapevole dell’importanza dei compiti che attendono tutti i componenti, ha fissato sin dalla prossima settimana una nuova riunione al fine di dare corso, con la massima urgenza, a tutti gli adempimenti che da ora in avanti rientrano nelle sue competenze.

Da ultimo, il nuovo Consiglio Direttivo nella sua interezza ringrazia il Presidente Provinciale Piero Merlo per l’opera svolta in questi mesi, nella sua qualità di Presidente Reggente della Sezione Avis Comunale di Alessandria.