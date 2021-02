Doveva essere in casa agli arresti domiciliari ma era al bar a ubriacarsi: arrestato

Casale Monferrato – Avrebbe dovuto trovarsi a casa per il fatto che era agli arresti domiciliari, e invece un pregiudicato moldavo di 34 anni era al bar a prendersi una bella sbornia. Qualche ora dopo i carabinieri lo hanno sorpreso al suo rientro e gli hanno chiesto come mai non si trovava a casa. Per tutta risposta hanno ricevuto insulti, minacce e ino dei due uomini della Benemerita ha anche dovuto bloccare l’uomo che tentava di aggredirlo prima di correre in casa. In seguito alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, nel pomeriggio del 5 febbraio, i Carabinieri lo hanno tratto in arresto in esecuzione della sospensione della misura alternativa alla detenzione e lo accompagnato presso la Casa Circondariale di Vercelli. Ora deve rispondere di evasione, rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale