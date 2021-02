Moldavo agli arresti domiciliari non si fa trovare a casa e finisce in galera

Casale Monferrato – Non si è fatto trovare in casa dai carabinieri durante un controllo, nonostante che fosse agli arresti domiciliari. Gli uomini della Benemerita lo hanno però sorpreso ubriaco fradicio, in auto, mentre rientrava. I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 23 febbraio e quando i militari chiedevano quale fosse stato il motivo dell’ingiustificata assenza, il moldavo minacciava e colpiva al volto uno degli operanti e si rifugiava in casa. In seguito alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, nel pomeriggio del 5 febbraio, i Carabinieri lo hanno tratto in arresto in esecuzione della sospensione della misura alternativa alla detenzione e lo accompagnato presso la Casa Circondariale di Vercelli.