Tortona – Cambio d’orario per quanto concerne il prossimo impegno della Bertram Derthona, il match contro Assigeco Piacenza, valido per la diciottesima giornata del campionato di pallacanestro Serie A2 Girone Verde ed in programma mercoledì 10 febbraio. I Leoni tortonesi sfideranno il roster emiliano, tra le mura amiche del PalaOltrepò, non più alle 20:45 ma alle 19:30.