Pallavolo: in serie C1 femminile l’Alessandria si arrende in casa all’Occimiano, in serie B maschile Novi perde a La Spezia

Alessandria – Inizio di campionato amaro per l’Alessandria Volley che ieri, al PalaCima, posticipo della prima giornata del girone C1 femminile di pallavolo, si è arresa 3-1 nel derby con l’Occimiano.

Primi due set lottati: le monferrine si aggiudicano il primo 25/23, le padrone di casa pareggiano i conti ai vantaggi, 29/27. Poi, però, il controllo nella gara torna nelle mani delle ospiti, che sfruttano anche la maggiore esperienza della rosa,19/25 e 21/25, che consegnano i primi tre punti e lasciano a zero la squadra di Ernesto Volpara.

In serie B maschile sconfitta, sempre ieri, anche per il Novi Volley che si è arreso in casa della Npsg Spezia. Moro e compagni hanno mostrato progressi restando in gioco fino alla fine, ma senza riuscire a mettere in terra i punti che contano. Lottano nel primo parziale, che gli spezzini si aggiudicano 27/25, si aggiudicano il secondo, 18/25, ma non sfruttano la carica e lo slancio e i padroni di casa rimettono la testa avanti, 25/23, e poi chiudono 25/20.