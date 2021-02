Torino Tricolore presente alla giornata del ricordo

Torino – Anche Torino Tricolore sarà presente alla commemorazione in ricordo dei Martiri delle foibe del 10 febbraio. Come ogni anno si svolgerà alla lapide di corso Cincinnato angolo via Pirano e vedrà l’intervento di Luigi Vatta, figlio dello scomparso Sergio Vatta, esule dalmata. “Parteciperemo anche noi all’annuale fiaccolata in ricordo dei Martiri delle foibe – si legge in una nota di Torino Tricolore – perché ciò che accadde in quelle terre non venga più messo a tacere da una certa parte politica pronta a difendere le peggiori atrocità pur di mantenere la propria credibilità. Anche quest’anno – continua la nota – la commemorazione si svolgerà alla lapide di corso Cincinnato, simbolo torinese di quel genocidio e del successivo esodo, alle ore 18 del 10 febbraio. Avremo l’onore di sentire le parole dell’avvocato e scrittore Luigi Vatta, figlio di esule dalmata, che ci racconterà le tragiche vicende di quelle terre, da sempre a maggioranza di popolazione italiana. Saranno osservate tutte le norme anti contagio, ma nulla – conclude il comunicato stampa del gruppo torinese – ci impedirà, come accade da 13 anni, di ricordare i nostri connazionali barbaramente uccisi dai partigiani di Tito. Esserci è un dovere – conclude Torino Tricolore – siamo sicuri che la partecipazione sarà numerosa”.