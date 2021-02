Ecco che fine hanno fatto nel padovano i banchi a rotelle pagati dagli italiani e tanto cari alla ministra Azzolina (Video)

Padova (Valentina Visentin di TG Padova Sera) – Banchi con le rotelle inutilizzati confinati in magazzino. Ecco che fine hanno fatto a Padova oltre 500 sedie innovative rifiutate dai presidi delle scuole perchè troppo scomode e inadatte alla didattica tradizionale. Ammucchiati nelle stanze nel deposito della Provincia di Padova, impolverati oppure ancora imballati e accatastati. Ecco che fine ha fatto la gran parte dei banchi con le rotelle acquistati coi finanziamenti europei dalla Provincia per far fronte alle richieste delle scuole padovane. Alcuni presidi di istituti superiori però, dopo averli visti, si sono resi conto che erano scomodi a tal punto da ribaltarsi e davvero difficili da utilizzare per la didattica, per cui li hanno rispediti in magazzino. Dei quasi mille acquistati dalla provincia di Padova, ben 560 sono rimasti confinati in deposito. Uno spreco di denaro pubblico che si aggira intorno ai 75.000 euro visto che ogni banco con le rotelle è costato 150 euro.

Intervistato Vincenzo Gottardo Vicepresidente Provincia di Padova.

www.telenordest.tv