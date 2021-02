Da Gabbievuote.it Firenze: bisogna proibire l’inutile e tremenda sperimentazione animale

Abbiamo letto le giustificazione per la ricerca sui macachi (sugli animali) https://www.lanazione.it/cronaca/esperimenti-sui-macachi-il-mondo-della-ricerca-dire-che-diventeranno-ciechi-%C3%A8-falso-1.5992940 che il CDA dell’Università di Firenze oppone alle rimostranze dei cittadini che, nelle varie città italiane, hanno portato in piazza le ragioni dell’etica.

Chi ama gli animali, li rispetta, li considera esseri senzienti come ci impone l’art. 13 del Trattato di Lisbona e li osserva bloccati da gabbie di ferro, pronti per essere recisi, incisi, sezionati https://www.essereanimali.org/2020/04/macachi-nei-laboratori-le-nostre-immagini-hanno-rivelato-una-realta-asettica-piena-di-tristezza/ reagisce con il suo dolore perchè non può lasciare che creature vive, amate e rispettate, vengano trasformate in oggetti cartesiani, perchè “La compassione e l’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo possa ricevere in dono “(Charles Darwin).

Le ragioni e i fini della scienza e di qualunque altra disciplina umana, non devono mai sopravanzare quelli dell’etica e quando si parla di etica si parla di giustizia, di altruismo, di bontà e non di torture, manomissioni, prigionie e morte. Altrimenti non siamo umani, assomigliamo agli schiavisti che, con la presunzione della superiorità, vendevano, compravano, marchiavano, torturavano, stupravano e uccidevano i neri africani.

La scienza, quella vera, si sta avviando per eliminare dalla ricerca il modello animale, come già stanno facendo gli Stati Uniti, altri Paesi, e tante Università italiane e non solo per ragini etiche ma, soprattutto, per ragioni scientifiche in quanto viene ormai accettato da chi sviluppa metodi tecnologici, informatici, ovvero avanzati, che proprio il modello animale rappresenta l’alto indice fallimentare della ricerca visto che “il 90% delle nuove molecole che passano ai test clinici sull’uomo, fallisce e ciò è dovuto alla inaffidabilità dei test condotti sugli animali sui quali si basa la predittvità per l’uomo”.

L’ “etica” della sperimentazione animale è dimostrata dalle fotografie, dai filmati https://www.youtube.com/watch?v=4aH2YVzexUk che abbondano su internet. Invitiamo tutti a cercarli in quanto sappiamo bene, tenendo conto di un’industria farmaceutica che è la seconda al mondo per ricchezza dopo quella petrolifera, che nessuna parola scritta (o peggio non scritta) da un giornale può dare un resoconto veritiero ed esaustivo.

Non lasciamoci strangolare dal tempo di Cartesio, ormai è lontano di secoli, facciamo uno spill over al contrario e immedesimiamoci nei torturati.

Per un futuro migliore.