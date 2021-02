Ong francese sbarca da noi 422 clandestini di cui 49 covid positivi (Video)

Augusta – Si sono concluse le operazioni di sbarco dalla nave Ocean Viking arrivata domenica nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa, con a bordo 422 clandestini prelevati in Libia su appuntamento con gli scafisti. In totale i clandestini trovati positivi sono 49. L’Ong francese è nota per avere scaricato in Italia rifiuti infetti dei clandestini e per questo è sotto processo. I 422 migranti sono stati trasferiti in parte sulla nave di lusso Rapsody, in rada ad Augusta da due giorni, dove osserveranno il periodo della quarantena.