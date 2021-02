Pallacanestro serie A2: Bertram Derthona riceve Piacenza, JB Monferrato al PalaFerraris sfida Mantova

Alessandria – Torna in campo la serie A2 di pallacanestro per il turno infrasettimanale di mercoledì 10 febbraio e, naturalmente, anche le due alessandrine impegnate nel torneo che disputeranno match fra le mura amiche.

Bertram Derthona, capolista del girone Verde, sfiderà, alle 19 al PalaOltrepò di Voghera, Assigeco Piacenza. I Leoni tortonesi, dopo lo stop contro Trapani, hanno poi subito trovato il pronto riscatto battendo prima Orzinuovi e poi Biella. Adesso l’impegno casalingo contro gli emiliani dell’Assigeco per confermare la testa della classifica.

Al PalaFerraris, palla a due alle 18, JB Monferrato riceverà la visita di Staff Mantova, squadra che al momento occupa il decimo posto in classifica con un record di 6 partite vinte e 8 perse. I Rossoblù monferrini dovranno cercare di tornare subito alla vittoria dopo il ko rimediato in casa dell’Urania Milano lo scorso fine settimana.

Miglior realizzatore per Mantova è la guardia Christian James che viaggia a 17.9 punti di media a partita. L’altro americano è il centro David Weaver che viaggia a 13.5 punti di media. JB Monferrato dovrà guardarsi anche dell’esperienza del capitano della squadra mantovana, Mario Ghersetti, che viaggia a 12.7 punti di media con il 32% da tre punti.